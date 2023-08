„Paris Saint-Germain îi mulţumeşte lui Neymar Jr, o legendă a clubului”, scrie campioana en titre a Franţei într-un comunicat postat pe site-ul său oficial, în care confirmă plecarea starului sud-american.

„Este întotdeauna dificil să-i spui la revedere unui jucător atât de excepţional precum Neymar, unul dintre cei mai buni din lume. În şase sezoane în capitală, internaţionalul brazilian a marcat istoria clubului”, subliniază PSG, reamintind că Neymar a marcat 118 goluri în 173 de meciuri disputate pentru gruparea de pe Parc des Princes.

Paris Saint-Germain l-a recrutat pe Neymar în vara anului 2017 de la FC Barcelona, în schimbul sumei record de 222 de milioane de euro, brazilianul fiind şi acum cel mai scump fotbalist al planetei.

Neymar (31 ani), care a evoluat anterior la echipele Santos şi FC Barcelona, a cucerit cinci titluri de campion în Ligue 1 cu PSG (2018, 2019, 2020, 2022, 2023), trei Cupei ale Franţei (2018, 2020, 2021), două Cupe ale Ligii franceze (2018, 2020) şi trei Trofee ale Campionilor/Supercupa Franţei (2018, 2020, 2022).

Potrivit cotidianului Le Parisien, PSG va încasa 90 milioane de euro în urma acestui transfer, în timp ce Neymar va avea un salariu de 100 de milioane de euro pe sezon la Al-Hilal.

????OFFICIAL

Al-Hilal announces Neymar Jr as the new player!

????️ @Alhilal_FC pic.twitter.com/lPHzZHaCa3