Newcastle se bate cu Chelsea, Real Madrid și Bayern pentru transferul unui jucător de 80 de milioane de euro

Sud-americanul a impresionat cu prestațiile sale din acest sezon și ar putea prinde un transfer la unul dintre cluburile importante ale Europei.

Porto vrea să se îmbogățească de pe urma fotbalistului cotat la 25 de milioane de euro de site-urile de specialitate. Acesta are o clauză de reziliere de 80 de milioane de euro, potrivit jurnalistului Nicolo Schira.

Many European clubs are monitoring #LuisDiaz. The colombian star of #Porto (there is a release clause by €80M) has chosen Pini Zahavi as intermediary for his next career move. #Newcastle, #Chelsea, #BayernMunich and #RealMadrid have already asked info. #transfers #NUFC #CFC