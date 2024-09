Mourinho, savuros înainte de derby-ul cu Galatasaray: "M-am uitat la meciul lor, că nu aveam altceva mai bun de făcut”

Jose Mourinho, antrenorul echipei Fenerbahçe, a adăugat o notă picantă duelului cu declarațiile sale despre adversari.

Într-o conferință de presă după victoria cu 2-0 în fața lui Kasımpaşa, "Special One" a dezvăluit că a urmărit meciul lui Galatasaray, cu Rizespor, scor 5-0, din întâmplare: "Nu aveam nimic mai bun de făcut, eram în pat și am dat peste meci. Sincer, nu mă gândeam încă la derby. Pur și simplu am văzut partida care era la televizor."

Mourinho, despre prietenia dintre Okan Buru și arbitrul Halil Umut Meler

Referindu-se la relația dintre antrenorul lui Galatasaray, Okan Buruk, și arbitrul Halil Umut Meler, care a condus recent un meci al lui Fenerbahçe, Mourinho a declarat: "Am aflat abia acum despre această prietenie. Dar, atâta timp cât arbitrii sunt onești, pot fi prieteni cu oricine, fie că vorbim de președinți, antrenori sau jurnaliști."

Declarațiile lui Mourinho vin să alimenteze și mai mult rivalitatea dintre cele două echipe, iar derby-ul de duminică se anunță a fi unul dintre cele mai așteptate evenimente sportive din Turcia.

Fenerbahce primește vizita lui Galatasaray, sâmbătă, de la ora 20:00, în etapa cu numărul șase din campionatul Turciei.