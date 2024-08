Ioan Becali l-a propus pe Ianis Hagi la Fenerbahce. Ce răspuns i-a dat Jose Mourinho

Ioan Becali susține că l-a propus în ultima perioadă pe Ianis Hagi la marile cluburi din Turcia, Fenerbahce și Galatasaray, însă cele două cluburi au refuzat, transmițând că au deja foarte mulți jucători străini în lot.

Ioan Becali, despre varianta Ianis Hagi la Fenerbahce: "Mourinho mi-a spus că are nevoie doar de un număr 6"

Impresarul, care are o relație apropiată cu Jose Mourinho, spune că antrenorul lui Fenerbahce își mai dorește un singur transfer - un milocaș în fața apărării.

"Eu am vorbit și azi cu Mourinho. Am trimis mai multe mesaje, am vorbit de mai multe ori. Răspunsul a fost că are nevoie doar de un număr 6, atât! Galatasaray, Fenerbahce și Beșiktaș, echipele principala din Turcia, au atât de mulți străini încât nu știu cum să scape de ei. Acolo e o limită de stărini și n-au cum să scape de ei, pe mulți îi lasă în tribune.

Am vorbit, într-adevăr, l-am propus de două-trei ori, am insistat. Am vorbit și cu Galatasary despre Ianis", a spus Ioan Becali, la Digisport.

Britanicii anunță că Rapid este în discuții avansate pentru transferul lui Ianis Hagi

Dan Șucu, patronul Rapidului, și Viorel Moldovan, președintele giuleștenilor, au anunțat clar că fiul legendarului Gică Hagi este dorit în Giulești.

Britanicii de la FootballInsider247 susțin că Rapid se află în discuții avansate cu Rangers pentru transferul internaționalului român. Jurnaliștii scriu că fotbalistul ar putea ajunge la Rapid chiar în cursul acestei săptămâni.

Singurul impediment ar fi acum salariul fotbalistului, având în vedere că Ianis Hagi își dorește să își păstreze salariul pe care îl are în acest moment la gruparea scoțiană.