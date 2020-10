"Modelul Becali" a fost implementat la o echipa din Liga a 4-a din Anglia! Paul Scholes, patron si antrenor la echipa unde mai sunt actionari si alte legende ale United-ului

Fostul mijlocas al lui Manchester United este actionar la echipa Salford City alaturi de alte legende, precum, David Beckham, Ryan Giggs, Nicky Butt si fratii Neville.

Obiectivul actionarilor este acela de a promova in Liga a 3-a, dar rezultatele din ultima vreme au facut ca Paul Scholes sa fie numit antrenor interimar. Fostul mijlocas nu are un palmares tocmai bogat, ca antrenor avand doar o singura experienta inainte, la Oldham City unde a reusit o singura victorie in sapte etape.

Salford City a fost cumparat de catre legendele lui United in 2014, atunci cand echipa se afla in al 8-lea esalon englez. Clubul a anuntat marti printr-un comunicat numirea lui Paul Scholes ca antrenor al echipei.

"Clubul vrea sa-i doreasca lui Graham toate cele bune si mult succes in viitor. Paul Scholes va fi manager interimar pana cand echipa va reusi sa gaseasca un nou antrenor. Warren Joyce, in prezent in izolare, il va asista pe Paul odata ce va fi capabil", a scris Salford City pe pagina sa.

Club Statement regarding Graham Alexander. — Salford City FC (@SalfordCityFC) October 12, 2020