Mircea Lucescu anunță când poate reveni în antrenorat: "Până atunci, în niciun caz!"

Mircea Lucescu este liber de contract de la începutul lunii noiembrie. "Il Luce" a demisionat de la Dinamo Kiev, iar de atunci este văzut des la numeroase partide de România, în calitate de spectator.

Mircea Lucescu: "Decizia pe care o iau, o iau la sfârșitul lunii mai. Până atunci, în niciun caz"

Antrenorul anunță că ar putea reveni pe banca tehnică din sezonul următor, iar o decizie în acest sens o va lua spre finalul lunii mai.

"Decizia pe care o iau, o iau la sfârșitul lunii mai. Până atunci, în niciun caz. Mă plimb și încerc să învăț să fiu suporter, să fiu amator de fotbal din tribună, nu de pe marginea terenului.

E cu totul altceva să vezi de sus, se schimbă complet perspectiva, analiza jocului. Încă n-am învățat să sar de bucurie la un gol. Atâția ani am stat pe marginea terenului și trebuia să fiu echilibrat la victorie și la înfrângere", a spus Mircea Lucescu, vineri seară, la revenirea în România. Tehnicianul a fost în Belgia, unde a urmărit meciul Club Brugge - PAOK Salonic 1-0, din sferturile de finală Conference League.

Beșiktaș l-a vrut pe Mircea Lucescu

Într-un interviu acordat recent în presa din Italia, Lucescu a spus că a avut posibilitatea de a merge la Beșiktaș în acest an, însă a refuzat, preferând să preia o echipă la startul sezonului.

"Sper să revin pe bancă. După 50 de ani am avut prima perioadă de odihnă. Din nefericire, după tot ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, am decis să pun punct și să aștept luna iunie. De aceea am refuzat-o în acest sezon pe Beșiktaș, care mă dorea să preiau echipa din mers.

Aștept o echipă la care să îmi pot costrui singur lotul. La 78 de ani nu îmi lipsesc entuziasmul și pasiunea. Merg mereu la meciuri pentru a rămâne la curent și pentru a fi pregătit atunci când va veni telefonul potrivit", a spus Mircea Lucescu, într-un interviu acordat pentru Tuttosport în martie.