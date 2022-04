Mino Raiola, reacție dură după ce a fost „omorât” a doua oară în patru luni: „Sunt foarte supărat!”

Alberto Zangrillo, şeful spitalului San Raffaele din Milano, unde este internat Raiola, a declarat că acesta luptă pentru viaţa sa. Raiola, în vârstă de 54 de ani, a fost internat în luna ianuarie şi de atunci nu a mai părăsit spitalul.

După ce vestea „morții” lui Raiola a făcut înconjurul lumii, cunosctul agent de jucători a ieșit cu un comunicat puplic prin care și-a arătat indignarea față de informațiile apărute în presă.

„Starea actuală de sănătate pentru cei care se întreabă: sunt supărat pentru că mă omoară pentru a doua oară în 4 luni”, se arată în comunicatul publicat pe pagina de Twitter a lui Mino Raiola.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.