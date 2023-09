În ultimele zile, un discurs al lui Kylian Mbappe a redevenit viral. Aflat la Cupa Mondială din 2018, când Franța a ridicat trofeul, francezul dialoga cu fanii săi într-un live pe rețelele sociale și le explica modul în care și-a schimbat percepția despre disputa dintre Cristiano Ronaldo și Lionel Messi.

"Îl admir pe Cristiano, am fost un mare fan al lui când eram mic, dar am început să văd apoi că și Messi e foarte bun.

Când ești un mare fan Cristiano nu îți poți da seama cât de bun e și Messi, pentru că îl iubești pe CR7. Dar am crescut, iar acum îmi plac ambii", este declarația lui Mbappe care a ieșit din nou la suprafață.

This video of Mbappé’s take on Messi & Ronaldo is getting viral ???? pic.twitter.com/rMdgWdmwkK