În minutul 84, Etienne Vaessen s-a ciocnit cu atacantul lui Ajax, Brian Brobbey, iar goalkeeper-ul a rămas inert pe gazon. Medicii au intrat imediat pe gazon pentru a-i acorda îngrijiri medicale portarului olandez, care a fost lovit de adversar cu picioarele în zona capului.

Medicii au apelat imediat la procesul de resuscitare, iar Etienne Vaessen a redevenit conștient: "A fost dus la spital cu ambulanța. Nu își amintește nimic din ce s-a întâmplat. Doresc să le mulțumesc medicilor, care s-au ocupat imediat de el într-un moment în care nu răspundea. Din ce vedem acum, nu este nicio problemă cu inima. A leșinat din cauza loviturii încasate la cap", a spus Frank van Mosselveld, directorul executiv al lui RKC Waalwijk, citat de AD.

Oficialul lui Waalwijk a continuat: "Toți știm ce s-a întâmplat cu Nouri, de atunci se aplică protocolul de resuscitare. Dacă nu ești sigur, aplici protocolul CPR. Mi s-a spus că nu este conștient, bineînțeles că m-am speriat. A făcut o examinare completă în vestiar, l-au stabilizat și a pus câteva întrebări. E în spital acum pentru teste".

