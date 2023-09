UPDATE: Scene șocante, după ce meciul a fost întrerupt! Mai mulți suporteri încearcă să vandalizeze una dintre intrările principale ale stadionului, după ce au folosit și câteva materiale pirotehnice.

The match has been officially abandoned???????? pic.twitter.com/iuJCG3PDq2

Ajax fans unhappy after falling behind 3-0 to Feyenoord today.

Fanii lui Ajax au fost dezamăgiți după startul modest de sezon, cel mai slab pentru ”lăncieri” din 1965. Gruparea din Amsterdam are doar cinci puncte după patru etape și este pe locul 13 în Erevidisie.

Feyenoord a început în forță duelul de pe Amsterdam ArenA. Santiago Tomas Gimenez a marcat de două ori în minutele 9 și 18, iar în minutul 37 a pasat decisiv pentru reușita lui Igor Paixao.

Oaspeții aveau deja 3-0 la pauză, iar fanii nu au mai putut suporta și au oprit partida. Câteva materiale pirotehnice aruncate în teren l-au determinat pe arbitru să întrerupă partida, iar în cele din urmă meciul a fost suspendat.

Ajax - Feyenoord suspended, fireworks by Ultras on the pitch. Ajax getting destroyed by Feyenoord: 0-3 in the first half #AJAFEY pic.twitter.com/1Ck4adsdhu