Mbappe il va intalni pe idolul sau, Cristiano Ronaldo! Ce spune antrenorul Didier Deschamps despre cele doua superstaruri: "Sa faceti o comparatie cand va fi de varsta lui"

Franta si Portugalia vor disputa duminica seara primul loc din grupa a treia, de la ora 21:45.

La conferinta de presa de sambata, Didier Deschamps a raspuns mai multor intrebari ale ziaristilor. Presa l-a intrebat cum caracterizeaza duelul dintre Mbappe si Ronaldo, avand in vedere ca portughezul este idolul numarului 10 al Frantei.

"E idolul lui? Ah, da! Cred ca Ronaldo este idolul mai multor tineri fotbalisti. Inainte de toate, e greu sa compari un asemenea jucator care a fost atatia ani la acest nivel. Daca doriti sa face o comparatie, cand Mbappe va fi la aceeasi varsta pe care o are Ronaldo acum, o puteti face", a declarat selectionerul Frantei.

Didier Deschamps crede ca Ronaldo si Mbappe sunt doi jucatori foarte diferiti, laudand de asemenea prestatiile pe care portughezul le are in fiecare sezon.

"Sunt clar doi jucatori diferiti, mai ales din punct de vedere al varstei. Cristiano Ronaldo are neincetat, in fiecare sezon, aceasta forta pentru a fi decisiv in orice moment. Eu i-as clasifica pe cei doi ca jucatori de top la nivel mondial. De asemenea, nu stiu daca voi putea fi acolo pentru a putea face comparatia la sfarsitul carierei lui Kylian. Desi, nu se stie niciodata!"

Franta si Portugalia impart prima pozitie in clasament, cu cate 6 puncte fiecare.

