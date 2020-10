Mbappe a facut un GEST de milioane! Ce mesaj i-a transmis unui COPIL bolnav de leucemie: "El e prietenul meu" 

Primul gol al partidei a fost unul special pentru tanarul star al Parisului, Mbappe dedicand reusita din minutul 32 unui copil de 8 ani bolnav de leucemie, pe nume Lucas.

Imediat dupa ce a marcat, Mbappe s-a dus la camera de filmat de la marginea terenului, iar pe maleta pe care el o purta avea un mesaj special: "Curaj Lucas, eu sunt cu tine!"

Intrebat de catre reporteri daca poate dezvalui pentru cine au fost acele cuvinte, Mbappe a dat un raspuns care i-a emotionat pe toti: "As vrea sa fac aceasta urare lui Lucas, el e un prieten de-al meu. Noi suntem toti privilegiati si ma gandesc la toti copiii."

Peste trei zile, Mbappe si colegii lui de la Paris vor avea un meci de gala in UEFA Champions League, contra celor de la Manchester United. Paris Saint-Germain a trecut pe primul loc al clasamentului dupa victoria de vineri seara, asta dupa ce incepuse dezastruos campionatul.

"Be brave Lucas, I am with you."

Kylian Mbappe sends a message to a young PSG fan who is battling cancer after scoring the opening goal vs Nimes ???? pic.twitter.com/aDM0NhsINV