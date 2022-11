În runda a 12-a din campionat, Galatasaray a primit vizita lui Beșiktaș. Echipa de care aparțin Olimpiu Moruțan (23 ani) și Alexandru Cicâldău (25 ani), împrumutați în acest sezon la Pisa și Ittihad Kalba, a început în atac cu Dries Mertens (35 ani) și Mauro Icardi (29 ani).

În ciuda ultimelor dispute publice cu Wanda Nara (35 ani), fosta sa parteneră, Icardi a avut o evoluție splendidă în derby-ul Turciei, unde a izbutit să marcheze de două ori.

Mauro Icardi the hero of the Istanbul derby for Galatasaray ????

Mauro’s first league brace since 2020.

His opener almost broke the net ????

pic.twitter.com/RIbcy1x5H5