Marius Șumudică, împăcat cu ratarea calificării: ”Asta înseamnă caracterul unui antrenor”

După egalul cu Islanda, din Ghencea, tricolorii păstrează amintirea unei campanii în care au trecut de la agonie la extaz. Am fost la mâna noastră, însă lipsa de concentrare și-a arătat colții.â

Marius Șumudică, antrenorul lui Malatyaspor, nu este mulțumit de campania României, însă pare resemnat cu ratarea calificării.

”M-am uitat la meci, mi-a părut rău, a fost dezamăgitor. Am fost la mâna noastră, puteam să câștigăm acest joc. De fapt, înainte de joc eram sigur, mai ales văzând componența Islandei, știind că jucăm acasă cu o echipă întinerită, cu schimb de generații, o echipă care, practic, știa dinaintea jocului că nu mai are nicio șansă la locul 2.

Dar, din păcate, am avut toate aceste atuuri și nu am beneficiat de ele, nu am reușit să rămânem la mâna noastră. Cred că 99,9% nu aveam cum să ne încurcăm în Liechtenstein, eram calificați la baraj, unde nu mai conta cu ce echipă cădeam, fie că era Suedia, sau altă forță din Europa.

Păcat, s-a ratat o șansă foarte mare, pe care o așteptăm de foarte mult timp. A mai trecut o campanie cu rezultat negativ.

Asta înseamnă caracterul unui antrenor, și-a asumat această înfrângere. Mai departe nu știu ce se întâmplă în relația dintre FRF și antrenor. Eu l-am susținut, l-am avut ca adversar, știu ce poate ca antrenor și sunt convins că va ajunge un antrenor de succes.

Încă nu are experiența unui selecționer, este mare diferență între a antrena o echipă zi de zi și să antrenezi o echipă 3-4 zile și să ai un joc și să încerci să unești jucătorii care vin fiecare cu filosofii diferite de la clubul la care activează”, a declarat Marius Șumudică.

VIDEO Rezumatul meciului România - Islanda