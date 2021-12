Anunțul lui Marius Șumudică, după ce a ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie în Turcia

Yeni Malatyaspor a pierdut pe terenul lui Rizespor, scor 0-1, după un gol marcat în minutul 80 de Hummet. Marius Șumudică a făcut prima și singura schimbare a meciului în minutul 85, antrenorul român spunând că are doar jucători neexperimentați pe banca de rezerve.

Șumudică: "Este o mare criză la Malatya"

Ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie, dintre care cinci înfrângeri, Șumudică a avut un discurs diferit față de etapele precedente, când a amenințat că este gata să demisioneze. Totuși, antrenorul cere în continuare transferuri pentru a putea continua la Malatyaspor.

"Nu am reușit să avem ocazii mari, doar acea minge a lui Tetteh. Rizespor a avut câteva șanse, dar nu au fost poziții clare de gol. La ei, cinci jucători au intrat de pe bancă, iar unul dintre ei a marcat.

Eu am făcut o schimbare în minutul 85 pentru că am rezerve foarte tinere și neexperimentate, au sub 20 de ani. Îmi este foarte greu în aceste condiții. Am nevoie de jucători experimentați. Este o mare criză la Malatya", a spus Șumudică, potrivit Sporx.

După acest rezultat, Yeni Malatyaspor a coborât pe locul 19, penultimul din Turcia, cu doar 14 puncte strânse în 17 etape, la patru lungimi în spatele ultimei poziții care asigură salvarea.

În 2021, echipa lui Șumudică va mai disputa două meciuri în campionat, cu Kayserispor (23 decembrie) și Fenerbahce (26 decembrie), și unul în Cupa Turciei, împotriva lui Bandirmaspor (30 decembrie).

Malatyaspor este a patra echipă pe care Șumudică o antrenează în anul calendaristic 2021, după Gaziantep FK, Rizespor și CFR Cluj.