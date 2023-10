Șumudică a preluat-o pe Gaziantep de pe ultimul loc, cu patru înfrângeri în primele patru etape. Antrenorul român a transferat mai mulți jucători pe care îi cunoaște, precum Florin Niță, Junior Morais sau Denis Drăguș, iar ulterior a înregistrat două victorii și două înfrângeri, urcând pe locul 17 în Super Lig.

Marius Șumudică: "Să vă spun cum s-a schimbat Șumudică atât de mult"

Criticat adesea pentru că este implicat în numeroase scandaluri și face spectacol pe marginea terenului, Șumudică spune că a decis să se schimbe după ce a primit un avertisment din partea lui Mircea Lucescu.

"Să vă spun cum s-a schimbat Șumudică atât de mult. Mircea Lucescu, pe care îl cunoașteți foarte bine, e precum tatăl meu și îl respect foarte mult. În primul meu sezon aici m-a întrebat: 'Șumi, de ce dansezi tot timpul? Ca să ajungi la cluburi mari trebuie să fii mai serios pe teren'.

Să vă mai spun ceva. Președintele unui mare club i-a spus lui Lucescu: 'L-aș pune pe Șumudică antrenor, dar constant se ceartă și e implicat în scandaluri'. M-am gândit la asta și m-am schimbat. Sigur, atunci când e necesar, o voi face în continuare, însă pentru binele echipei", a spus Marius Șumudică, în interviul acordat pentru beIN SPORTS Turkiye.

Șumudică spune că va plăti dacă va retrograda cu Gaziantep

În cadrul aceluiași interviu, Șumudică a vorbit despre conexiunea pe care o are cu Gaziantep, dar și despre penalizarea pe care și-a asumat să o plătească dacă nu va reuși să mențină echipa în prima ligă.

"Am urmărit campionatul Turciei și când lucram în Arabia Saudită. În 20 de ani de carieră nu am avut niciodată o legătură atât de strânsă cu un club ca aici. Când a avut loc cutremurul am fost foarte trist, am simțit o tristețe profundă.

Acum sunt foarte fericit că am revenit, iar toți s-au bucurat să vadă că mă întorc. Obiectivul meu este să-i fac pe toți fericiți. După cutremur, mama mea nu a vrut să revin la Gaziantep, însă eu mi-am dorit foarte mult. Eu cred că această echipă nu va retrograda.

Am adăugat și clauză în contract. Dacă retrogradez, voi plăti o penalizare. Dacă rămânem, obiectivul pentru sezonul următor va fi cu siguranță clasarea în primele opt", a mai spus Șumudică.