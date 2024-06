Marco Reus și-a găsit echipă, după ce a plecat de la Borussia Dortmund

Ultimul meci al starului german pentru echipa lui Edin Terzic a fost finala UEFA Champions League, pierdută cu 0-2 în fața celor de la Real Madrid.

De trei ori desemnat jucătorul sezonului în Bundesliga, Marco Reus nu duce lipsă de oferte. Va pleca din Europa și este foarte aproape de a semna în Major League Soccer (MLS), campionatul din Statele Unite ale Americii, care a atras mai multe nume importante ale fotbalului mondial în ultimii ani.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Los Angeles Galaxy este foarte aproape de a-l semna pe mijlocașul german. În acest moment se lucrează la ultimele detalii cu privire la contract.

Cert este că LA Galaxy îl vrea pe Marco Reus, cu care ar putea da o nouă lovitură de imagine, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani cu alte staruri ale fotbalului mondial, precum David Beckham, Steven Gerrard sau Zlatan Ibrahimovic.

???????????? Los Angeles Galaxy, extremely confident to make Marco Reus deal happen as reported two days ago.

There's still some work to do on player side and it could take some days, but LA Galaxy want Reus and their proposal is currently the best one on the table.

Work in progress. pic.twitter.com/5yXizwRmXQ