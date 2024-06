Un român a câștigat un milion de euro după Borussia Dortmund - Real Madrid 0-2. Detalii, în această seară, la Știrile din Sport de la Pro TV

Vedeți la Știrile din Sport de la Pro TV din această seară povestea unui român care a simțit tot ce se întâmplă în câteva partide nu numai din fotbal, ci și din tenis sau baschet.

Un român a câștigat un milion de euro

Un român a dat lovitura la pariuri după ce Real Madrid s-a impus sâmbătă seara, pe Wembley, scor 2-0 în fața nemților de la Borussia Dortmund, în finala Champions League.

Inspirat și cu simț de anticipație, câștigătorul sumei a prevăzut nu numai deznodământul confruntării de sâmbătă seara, ci și soarta mai multor partide importante din acest sezon. Și nici nu vă imaginați ce sumă a pus în joc!

Carlo Ancelotti: "A fost foarte dificil"

Tehnicianul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, a declarat după câştigarea Ligii Campionilor că finala cu Borussia Dortmund a fost mult mai dificilă decât se aştepta.

"Nu te obişnuieşti niciodată cu aşa ceva. A fost foarte dificil, mult mai mult decât am crezut că va fi. În prima repriză, a trebuit să suferim; în a doua repriză, am pierdut mai puţin mingea, am jucat mai bine - dar toate acestea sunt detalii mărunte acum. Am câştigat. Visul continuă!", a spus Ancelotti, potrivit uefa.com.

Echipa antrenată de Carlo Ancelotti a făcut o repriză secundă excelentă, impunându-se prin golurile marcate de Dani Carvajal (74) şi Vinicius Junior (83).

Aceasta a fost ultima ediţie a Ligii Campionilor în actualul format. Meciul de la Londra a fost ultimul şi pentru Marco Reus în tricoul Borussiei.

Real Madrid deţine recordul de trofee în competiţie (inclusiv Cupa Campionilor Europeni), 15, câştigând ultimele nouă finale pe care le-a jucat. Madrilenii nu au mai pierdut o finală în cea mai importantă competiţie intercluburi de pe continent din 1981.

Borussia rămâne cu un trofeu în palmares, după victoria din 1997, de la Munchen, contra lui Juventus (3-1). Echipa din Dortmund a mai jucat o finală, în 2013, chiar pe Wembley, fiind învinsă de altă echipă germană, Bayern Munchen, cu 2-1.