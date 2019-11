Lucescu a declansat NEBUNIA in Arabia Saudita: "Nici nu va puteti imagina!" Decizia luata inaintea finalei si telefonul care nu a mai sunat

Razvan Lucescu a castigat Liga Campionilor Asiei si a declansat nebunia in Arabia Saudita.

Lucescu a dezvaluit ca guvernul s-a implicat si a dat liber tuturor pentru a putea urmari finala.

"Nici nu va puteti imagina ce a insemnat aceasta victorie in Arabia Saudita. Nu mi-am putut imagina ca va fi o asemenea fericire. In dimineata finalei, Guvernul a trimis oamenii acasa la ora 12:00, scolile s-au inchis la ora 12:00. S-au pus televiozare peste tot, incredibil! E cel mai important trofeu al meu pentru ca e unul continental", a declarat Razvan Lucescu la DigiSport.

Este pentru a doua oara intr-un singur an cand Razvan Lucescu scoate oamenii pe strazi. A facut-o si in vara atunci cand a castigat titlul cu PAOK. Lucescu nu a primit niciun telefon din Grecia dupa succesul cu Al Hilal.

"N-am primit niciun telefon de la conducerea lui PAOK, dar nici nu ma asteptam. Stiu si simt ca ei sunt suparati pe mine pentru ca am plecat. Dar am primit telefoane de la fosti jucatori pe care i-am avut in Grecia. Oricum, Grecia e in sufletul meu, as putea spune ca acolo e a doua mea casa", a mai declarat Lucescu.