Lothar Matthaus, cuvinte mari la adresa Ungariei. Ce a spus despre superstarul maghiarilor

Fostul jucător în vârstă de 62 de ani deține recordul pentru cele mai multe selecții la reprezentativa Germaniei, fiind prezent în 150 de meciuri în decursul a 20 de ani. De asemenea, fostul mijlocaș al lui Bayern în perioada 1984-1988 și 1992-2000 a participat la nu mai puțin de cinci Cupe Mondiale (1982, 1986, 1990, 1994, 1998).

Diego Armando Maradona of Argentina, Referee Edgardo Codesal and Lotar Matthaus of Gerrmany before the FIFA World Cup Final 1990 match between West Germany and Argentina at Stadio Olimpico on July 08, 1990 in Rome, Italy. #MaradonaEterno #DiegoInmortal #Maradona10 pic.twitter.com/KhqLWzXG9H

Der Mannschaft a cucerit Cupa Mondială în 2014, cu scorul de 1-0 în fața Argentinei lui Messi. De atunci, nemții nu au reușit să treacă de grupe în ultimele două ediții, 2018 și 2022.

Hansi Flick, câștigător al Ligii Campionilor cu Bayern nu a reușit să revigoreze selecționata germană, și a fost demis după umilința împotriva Japoniei, 1-4. Nimeni nu pare că dorește să își asume responsabilitate, postul de selecționer fiinf refuzate de nume importante precum Jurgen Klopp sau Ralf Rangnick.

Răspuns: ”În Germania, toată lumea vorbește despre Jürgen Klopp, majoritatea ar vrea să-l vadă pe bancă. Cu toate acestea... El are contract cu Liverpool, cine știe când poate veni de acolo, dacă vrea să vină. Numele său a fost menționat de nenumărate ori în ultimii ani și aproape toată lumea este de acord că el ar fi cea mai bună soluție pe termen lung.

Join us at 2:30PM to get some well needed #LFC content and some respite from this horrible international break ???? Klopp REJECTS Germany call up !❌ Europa League squad announced✅ Julian Ward to RETURN ?????

Dar sunt într-adevăr prea multe semne de întrebare în legătură cu el în acest moment... Dacă ar spune că va veni după Campionatul European din vară și va deveni căpitanul echipei naționale a Germaniei, în acest caz, ar trebui găsit un antrenor pe termen scurt. Cel care să adune compania pentru Campionatul European din vară. Dar dacă Jürgen Klopp se îndepărtează de muncă și își imaginează viitorul în Anglia, situația este cu totul alta. Atunci trebuie să numești imediat pe cineva pe termen lung. Găsirea celei mai bune soluții.”

”Pe termen lung cred în Julian Nagelsmann, pe termen scurt în Rudi Völler. Dar se spune că și numele lui Matthias Sammer este în calcule, el a condus Dortmund și Stuttgart, a fost un nume mare la echipa națională, dar eu am auzit deja numele meu printre candidați.”

”Sunt sigur în proporție de 90% că maghiarii vor fi prezenți la Campionatul European. Nu doar pentru că au performanțe bune acum, ci și pentru că au progresat foarte mult în ultimii ani. Au jucat nenumărate meciuri bune, au învins echipe cu adevărat mari și au făcut un mic miracol la ultimul Campionat European și în Liga Națiunilor. Jucătorii cheie joacă acum în cele mai puternice ligi. Iar concluzia este că: Ungaria are o echipă adevărată!” i-a lăudat cel mai selecționat fotbalist german pe vecinii noștri.

”Trebuie să te obișnuiești cu asta. S-a transferat la unul dintre cele mai renumite cluburi din lume. Acesta este un lucru uriaș! Și-a folosit bine talentul și a ales întotdeauna cei mai buni pași în cariera sa. A venit la Salzburg la o vârstă fragedă, unde a primit o pregătire academică perfectă, și nu este o coincidență faptul că mai mulți tineri din sistemul de acolo ajung să aibă cariere bune. Am lucrat acolo, fiecare rotiță din acel sistem este la locul ei. De asemenea, a plecat la Leipzig, în Bundesliga, într-un moment bun, unde a putut continua să se dezvolte, iar acum a devenit un jucător strălucit, un adevărat fotbalist modern.” a relevat Matthaus pentru nemzetiport.hu

”Este uimitor să vezi cum copiii sunt înnebuniți după el, în zilele de după meciul cu Cehia, mii de oameni au încercat să obțină tricoul. Trebuie să te obișnuiești cu asta. Fanii maghiarilor sunt unul dintre cele mai mari atuuri ale lor, iar întreaga Europă este uimită că aceștia umplu arena de 60.000 de locuri chiar și pentru un meci de pregătire. Am fost de câteva ori pe stadion, este cu adevărat impresionant. Ultima dată când am fost acolo a fost la finala Europa League din primăvară, este un stadion minunat. Pot spune cu siguranță că este unul dintre cele mai frumoase din Europa.” a spus Matthaus despre Dominik Szoboszlai.

???????? One thing about Dominik Szoboszlai.

He’s not just an incredible footballer but he’s a really down to earth guy off the pitch as well.

Last year after Hungary’s defeat to Italy, he went to a local pub to be with the fans and served them pints. pic.twitter.com/ZYf3Y6iVNX