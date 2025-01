Aflat în ultimele șase luni de contract cu gruparea de pe Anfield, Salah a negociat intens prelungirea contractului, însă pare că cele două părți sunt departe să ajungă la un acord.

Saudiții i-au pregătit un contract ”de nerefuzat” lui Mohamed Salah

În acest sezon, egipteanul a impresionat alături de ”Cormorani”, iar Liverpool este lider în Premier League, cu 47 de puncte, cu patru lungimi în fața celor de la Arsenal. La 32 de ani, egipteanul este aproape să prindă cel mai bun contract din lume, iar destinația pare a fi Arabia Saudită.

Arabii au încercat să îl transfere pe Mohamed Salah și în urmă cu un an, însă fără succes. Arabii sunt deciși să nu îl mai rateze pe egiptean în vară, iar, conform The Sun, i-au pregătit un contract ”de nerefuzat” fotbalistului cotat la 55 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Saudiții vor să îi ofere lui Mohamed Salah o înțelegere valabilă pe două sezoane, cu un salariu anual de 77 de milioane de euro, transformându-l pe egiptean într-unul dintre cei mai bine plătiți jucători din lume.

Sursa citată susține că Al Hilal este clubul care vrea să îl transfere pe Mohamed Salah și, având în vedere că egipteanul ar ajunge liber de contract, ar încasa și un bonus uriaș la semnătură.

În acest sezon, Mohamed Salah a contribuit cu 21 de goluri și 17 pase decisive în 29 de meciuri.

Mohamed Salah: ”Este ultimul meu an la Liverpool!”

Mohamed Salah a anunțat recent faptul că este ultimul său an la Liverpool, în condițiile în care negocierile dintre el și clubul de pe Anfield nu au progresat.

„Este ultimul meu an la club și vreau să fac ceva special pentru oraș. Deși am spus întotdeauna că vreau să câștig Champions League, acum, pentru prima dată, îmi doresc să câștig Premier League cu Liverpool. Probabil pentru că nu am avut parte de celebrarea pe care o meritam când am câștigat în 2020.

Nu am progresat. Suntem departe. Trebuie doar să așteptăm și să vedem ce va urma. Ceea ce îmi doresc este să pot privi înapoi și să îmi amintesc că am avut un sezon incredibil. Dacă mă gândesc la viitor, vreau să fiu mândru de ce am realizat la Liverpool”, a spus Mohamed Salah într-un interviu recent.