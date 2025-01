La 32 de ani, Salah se află în ultimele șase luni ale înțelegerii cu echipa de pe Anfield și a confirmat că negocierile nu evoluează în direcția dorită, astfel că sunt șanse minime pentru a continua la club din vară.



Ajuns la 32 de ani, atacantul egiptean nu dă semne de declin, contribuind până acum la 38 de goluri în acest sezon (21 goluri și 17 pase decisive).

Întrebat despre situația în care se află Mohamed Salah, Jurgen Klopp a mărturisit că și-ar dori ca jucătorul cotat la 55 de milioane de euro să rămână pe Anfield.

"Sper să rămână. Este cel mai mare atacant al lui Liverpool din epoca modernă. O persoană minunată. Cel mai bun ambasador pe care îl poate avea Egiptul. Un sportiv fantastic", a declarat fostul antrenor al lui Liverpool.

Ce a declarat Mo Salah despre viitorul său la Liverpool

Într-un interviu oferit pentru Sky Sports, Salah a declarat că își dorește să încheie sezonul în forță, cu realizări importante, mai ales că este conștient că acest sezon ar putea fi ultimul său la Liverpool.



„Este ultimul meu an la club și vreau să fac ceva special pentru oraș. Deși am spus întotdeauna că vreau să câștig Champions League, acum, pentru prima dată, îmi doresc să câștig Premier League cu Liverpool. Probabil pentru că nu am avut parte de celebrarea pe care o meritam când am câștigat în 2020”, a spus Salah.



Întrebat dacă negocierile cu Liverpool au avansat, Salah a precizat că discuțiile nu au dus la niciun rezultat concret, iar șansele de a ajunge la un acord sunt minime.



„Nu am progresat. Suntem departe. Trebuie doar să așteptăm și să vedem ce va urma. Ceea ce îmi doresc este să pot privi înapoi și să îmi amintesc că am avut un sezon incredibil. Dacă mă gândesc la viitor, vreau să fiu mândru de ce am realizat la Liverpool”, a adăugat egipteanul.



Mohamed Salah a ajuns la Liverpool în 2017, adus de la AS Roma, și a devenit rapid un idol al suporterilor echipei, fiind un element cheie în succesul echipei în ultimele sezoane. Chiar și în prezent, Salah este cel mai bun jucător al „cormoranilor”, cu 17 goluri și 13 pase decisive în 18 meciuri din Premier League.