Liță Dumitru, reacție aspră: "Ce mare rapidist e Șumudică? A, a fost în galerie, asta nu contest"

Antrenorul care a mai stat pe banca lui CFR Cluj și Yeni Malatyaspor în acest sezon a revenit la echipa din străinătate la care s-a simțit cel mai bine. Al-Shabab l-a prezentat oficial în urmă cu câteva ore.

Imediat după prezentare, Liță Dumitru l-a înțepat pe Marius Șumudică, considerând că acesta nu a demonstrat că este un rapidist convins. De asemenea, Dumitru s-a plâns de faptul că nu a fost invitat la inaugurarea stadionului din Giulești.

„M-aș fi așteptat ca Rapid să mă invite și pe mine la inaugurarea stadionului. Poate cei care sunt acum la Rapid sunt prea tineri ca să știe că eu am jucat acolo, că eu am copilărit la Rapid, că eu am iubit acest club și că suporterii mă iubeau pe mine.

Că am plecat la Steaua, asta da, s-a întâmplat, dar n-a fost decizia mea, ci a clubului, a conducerii de acolo. Plus că era și chestiunea cu stagiul militar. Dar eu am transmis la acea vreme celor din galerie că nu vreau să plec. Apoi am fost cedat, ce era să fac? Însă eu fac parte din istoria Rapidului și mi s-ar fi părut un gest de mare bun simț să fiu și eu invitat.

În schimb, tot văd că se face mare caz dacă e sau nu invitat Șumudică, dacă va participa sau nu. Păi, ce mare rapidist e Șumudică!? A, a fost în galerie, asta da, nu contest, dar de jucat în echipa Rapidului ... Șumudică a mai jucat și el acolo. Rețineți: a mai jucat și el la Rapid, nu că a jucat. În schimb, eu am fost în echipa Rapidului 5-6 ani", a spus Liță Dumitru, pentru GSP.

Liță Dumitru a jucat la Rapid între 1967 și 1972, strângând 110 meciuri și 11 goluri în competiția internă, alături de o Cupă a României. Cea mai prolifică perioadă din cariera sa a fost însă perioada petrecută la Steaua, între 1972 și 1980, când a câștigat două campionate și două cupe.

De cealaltă parte, Marius Șumudicp a jucat la Rapid între 1997 și 1999, respectiv între 2001 și 2002, fiind și antrenor principal al echipei în 32 de partide între iunie 2010 și aprilie 2011. Anterior, fusese secundul lui Răzvan Lucescu pe banca lui Rapid. Are în palmares un titlu de campion și două cupe.