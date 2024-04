În manșa tur, disputată la Miami, Monterrey s-a impus cu scorul de 2-1, iar pe teren propriu, mexicanii au câștigat categoric, 3-1.

Gazdele conducea cu 3-0 în minutul 64, apoi a urmat eliminarea lui Jordi Alba, pentru al doilea cartonaș galben primit. Golul de onoare al lui Inter Miami a fost marcat de Diego Gomez, din pasa lui Lionel Messi.

La scurt timp după încheierea partidei, pe contul oficial în engleză al clubului din Mexic a apărut mesajul "SIUUU", cu referire la maniera în care se bucură Cristiano Ronaldo, însă apoi a fost șters.

???????? Monterrey FC official on X after knocking out Inter Miami 5-2:

"SIUUU" pic.twitter.com/lYiIy2dNuv