Lewandowski a ajuns la saturație: „Ceva din mine a murit! Nu vreau decât să plec de la Bayern!” Rugămintea pentru conducere 

Cu toate că mai are un an contract cu Bayern Munchen, Robert Lewandowski (33 ani) nu dorește să mai continue la clubul din Germania. Atacantul polonez forțează o plecare la FC Barcelona încă din vara acestui an.

Dacă până acum a fost diplomat, când a fost întrebat de viitorul său, de data aceasta Lewandowski nu a mai răbdat și a declarat pentru o televiziune locală din Polonia că își dorește cu orice preț să plece de la campioana Germaniei.

„Nu vreau decât să plec de la Bayern. Loialitatea și respectul sunt mai importante decât munca în sine. Cel mai potrivit lucru ar fi să găsim o soluție împreună.

Ceva din mine a murit, vreau să plec de la Bayern pentru a avea parte de mai multe emoții în viața mea”, a declarat Robert Lewandowski pentru OnetSport, conform jurnalistului Fabrizio Romano.

