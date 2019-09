Mauro Icardi atac la fosta echipa: "Era cazul sa joc la o echipa care castiga titluri". Ce spune despre conflictul cu Messi

Mauro Icardi a vorbit despre plecarea sa controversata de la Inter si cum se adapteaza la PSG.

Atacantul in varsta de 26 de ani a fost lasat in afara lotului cu care PSG-ul s-a deplasat la Lyon, insa a jucat in meciul din Champions League in care echipa sa a umilit-o pe Real Madrid, scorul 3-0.

Icardi a acordat un interviu pentru Canal Football Club in care si-a atacat fosta echipa, Inter Milano, si a vorbit despre primirea calduroasa de care a avut parte la PSG.

"Am fost extrem de emotionat. Cand am inceput sa ma incalzesc pentru meciul cu Strasbourg, am avut parte de o primire incredibila, intreg stadionul a cantat pentru mine. Nu mi s-a intamplat nicaieri asta, nici la Sampdoria, nici la Inter. M-a emotionat.

Era cazul sa joc la o echipa care castiga titluri. Sa te alaturi unei echipe cum este PSG, cu atatia jucatori exceptionali, asta am vrut. Stiu ca nu este usor pentru antrenor sa ii lase pe toti sa joace. Nu cred ca exista o echipa care sa aiba atatea staruri precum PSG", a spus Icardi pentru sursa citata.

"Il cunosc pe Messi, nu cred ca este adevarat"

Icardi a lamurit si zvonurile in privinta nationalei, conform carora nu este convocat sa joace pentru selectionata Argentinei, din cauza starului Lionel Messi, care nu l-ar dori in lot.

"Nu cred in astfel de povesti, e doar mult zgomot. Nu cred ca este cauza Messi, il cunosc, am jucat cu el, il stiu de cand eram la academia Barcelonei, cu multi ani in urma", a spus Icardi in acelasi interviu.