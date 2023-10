Decarul argentinei a înscris ambele goluri ale echipei sale în deplasarea de la Lima. În fața a 43.000 de spectatori, Messi a deschis scorul în minutușl 32, cu un șut excelent cu stângul, care l-a lăsat fără replică pe portarul advers.

Zece minute mai târziu, atacantul a reușit ”dubla” după o fază asemănătoare, încheiată cu un șut pe jos, reușind astfel să ajungă la borna 106 în tricoul naționalei Argentinei.

”Pumele” defilează în calificările pentru Cupa Mondială din 2026. În grupa Americii de Sud, Argentina are patru victorii din tot atâtea meciuri și 12 puncte, la cinci distanță de următoarele clasate, Uruguay, Brazilia și Venezuela.

Pentru Argentina vor urma două meciuri dificile în noiembrie, cu Uruguay (acasă) și Brazilia (deplasare).

OH MY MESSI ????

LEO MESSI SCORES ANOTHER ONE VS PERU

pic.twitter.com/iE6OT2Jbvf