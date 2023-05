Laurențiu Reghecampf, o nouă umilință pe banca lui Neftci! Echipa românului, fără replică în fața ocupantei locului șase

Echipa românului a capitulat cu 4-0 în fața lui Turan, ocupanta locului șase, asta fiind a doua înfrângere la scor suferită Naftci, după ce etapa precedentă a capitulat cu 4-2, pe teren propriu, în fața lui Qarabag.

Întrebat dacă nu se simte rușinat de rezultatul obținut de echipa sa, Laurențiu Reghecampf a răspuns: „Nu aceasta este atitudinea lui Neftci. Am tratat prea ușor meciul, nu am fost concentrați. Am început foarte prost meciul, la fel ca și în etapa trecută cu Qarabag. Mai avem trei partide în campionat și trebuie să ne schimbăm mentalitatea și atitudinea. Avem multe lucruri despre care trebuie să discutăm.

Cel mai important lucru este ca atunci când îmbraci acest tricou să ai atitudine de învingător. Nu trebuie să primim goluri atât de ușor. Rezultatul este rușinos pentru noi toți. Suntem o echipă, nu suntem diferiți, eu ca antrenor, jucătorii sau oficialii. Atunci când ne-am calificat în finala Cupei nu am spus eu, am spus noi”.

„A fost un joc rușinos!”

Reghecampf și-a taxat jucătorii pentru jocul slab cu Turan.

„Trebuie să fim onești și să spunem că a fost un joc rușinos pe care trebuie să-l uităm. Atunci când nu ai o miză, se ajunge la astfel de prestații și de rezultate. Lotul nu este atât de mare și nu am ce schimbări să fac.

Știu că veți scrie multe lucruri despre mine, dar eu le voi accepta. Însă trebuie să-mi apăr jucătorii, pentru că mai avem de jucat finala Cupei și am nevoie de fiecare dintre ei pentru a lupta să câștigăm. O să iau ziua de azi ca un accident. De aceea îmi pare rău și ne simțit rușinați de acest rezultat.

Dacă vreți să începeți să trageți, împușcați-mă. Sunt de acord cu voi că 0-4 este rușinos, dar am vorbit deja cu jucătorii. Așa ceva nu este posibil. Nu pot veni în fața voastră să vă mint, dar să nu uitați ce muncă fac acești jucători, suntem calificați în finala Cupei.

Este un trofeu și nu uitați că vom termina pe locul 3. Dacă la finalul sezonului, conducătorilor nu o să le placă acest loc îmi pot spune asta. Pot să vă asigură că dacă în sezonul următor vom avea o echipă întărită ne vom putea bate la titlu. Și nu vă spun că vom schimba jucătorii, dar trebuie să mai aducem câțiva”, a mai spus Reghecampf.

Etapa viitoare, Neftci Baku o întâlnește pe Shamakhi, pe teren propriu, duminică, de la ora 19:30, în etapa cu numărul 34 din campionatul Azerbaidjanului.