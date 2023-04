După ce a pierdut prima manșă, 0-1, Neftchi Baku s-a impus pe teren propriu, 2-0, după două goluri marcate în prelungirile meciului.

Reghecampf și-a salvat postul după un meci nebun! Neftchi e în finala Cupei

Trupa lui Reghecampf a deschis scorul abia în minutul 90+3, după o lovitură liberă de la aproximativ 20 de metri transformată de Emin Mahmudov. Neftchi a dat apoi lovitura la ultima fază, în minutul 90+8, când americanul Kenny Saief a finalizat un contraatac.

În finală, Neftchi Bakau va înfrunta câștigătoarea din duelul Gabala - Sabail (3-2, în tur).

Victoria este una uriașă pentru Laurențiu Reghecampf, în contextul în care antrenorul era amenințat cu demiterea în cazul în care nu va reuși să câștige niciun trofeu în acest sezon.

În campionat, Neftchi Baku se află pe locul 3, poziție pe care va și termina sezonul. Formația antrenată de Reghecampf are 61 de puncte, cu 17 sub liderul Qarabag și cu 10 sub rivala locală Sabah Baku.

39 de meciuri a strâns Reghecampf la Neftchi. A înregistrat 22 de victorii, 7 remize și 10 înfrâgeri.

1,86 este media de puncte/meci

În sezonul trecut, Laurențiu Reghecampf a antrenat în Roomânia, la Universitatea Craiova. A preluat echipa în iulie 2021, a încheiat pe locul 3 în campionat, iar ulterior a preluat Neftchi Baku.