La patru luni după ce a plecat de la AS Roma, Jose Mourinho a dezvăluit motivul despărțirii: "De asta m-au demis"

Întrebat despre cea mai dificilă experiență din carieră, Mourinho a răspuns: "Succesul cel mai greu de obținut din cariera mea? Poate că a fost să ajung în două finale europene cu Roma. Privind la istorie, se înțelege de ce. La Roma era imposibil să ajungi în două finale europene consecutive, iată de ce m-au concediat în al treilea an", a spus Mourinho la Digital Wellbeing Summit.

Despre colaborarea cu Cristiano Ronaldo

Mourinho a vorbit și despre ce a însemnat pentru el să îl antreneze pe Cristiano Ronaldo, unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din toate timpurile.

"Adesea spun că nu antrenez jucători, ci echipe; nu antrenez jucători, ci antrenez tineri care joacă fotbal. Am antrenat echipe care aveau unii dintre cei mai buni jucători din lume.

Sarcina mea era să pun laolaltă un puzzle și să creez un mediu în care să se poată exprima cât mai bine. Am avut și echipe, mai recent, în care jucătorii nu erau la fel de buni și asta era mai rău. Deci, trebuie să acorzi mai multă atenție indivizilor", a mai spus Mourinho.

Portughezul Jose Mourinho a condus Roma spre câștigarea Conference League în 2022 și spre finala Europa League în 2023.

The Special One s-a despărțit de Roma în luna ianuarie a acestui an, după doi ani și jumătate petrecuți pe banca "rossonerilor".