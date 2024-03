Goalkeeper-ul Denisa Bojenco (18 ani împliniți acum o săptămână) este un caz aparte, ea debutând deja la naționala de senioare a Moldovei la aproximativ trei ani de la momentul în care s-a apucat de fotbal.

”În Italia, am găsit o echipă locală și am hotârât să încerc. Am mers singură la sediul clubului, am discutat și apoi mi-am anunțat părinții că e nevoie doar de acordul lor pentru a confirma decizia mea.

După câteva antrenamente, am descoperit că poziția de portar mi se potrivește cel mai bine. Atunci am încercat în glumă. Au trecut mai bine de 3 ani de la acea glumă.

Nicio clipă nu m-am gândit să revin în altă poziție pe teren. Aveam vreo 15 ani pe atunci”, a explicat Denisa într-un interviu pentru Federația Moldovenească de Fotbal.

Camelia Ceasar, portarul român de la AS Roma, este modelul Denisei Bojenco

Recent, când încă avea 17 ani, ea a bifat primele două meciuri pentru naționala de senioare de peste Prut.

”La naționala mare, am jucat la fel, două meciuri, cu selecționatele din Malta și Letonia. A fost o responsabilitate mare pe umerii mei și m-am bucurat enorm pentru încrederea oferită de antrenori.

Meciul cu Malta s-a încheiat cu scorul de 2-0, iar cel din Letonia cu 5-0. Au fost câteva greșeli care au dus la golurile primite, dar am luptat până în ultimul minut.

Îmi place portarul de la AS Roma, Camelia Ceasar, care este originară din România. O admir pentru determinarea și perseverența ei, iar prestațiile ei mă inspiră. Ea niciodată nu cedează”, a mai declarat Denisa Bojenco pentru sursa citată.

Info și foto: Federația Moldovenească de Fotbal