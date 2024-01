În urma incidentelor de rasism apărute în timpul meciului Udinese - Milan, starul internațional Kylian Mbappe a transmis un mesaj de susținere către portarul Milanului, Mike Maignan.

Într-un mesaj postat pe rețelele sociale imediat după victoria cu 4-1 din Cupa Franței împotriva lui Orléans, Mbappé și-a arătat susținerea pentru Maignan: „Nu ești deloc singur. Toți suntem alături de tine.”

Însă mesajul lui Mbappé nu se rezumă doar la exprimarea solidarității. Francezul sugerează și faptul că fotbaliștii ar trebui să ia o poziție mai fermă împotriva atacurilor rasiste: „Prea mult este prea mult! Mereu aceleași probleme și, ca de obicei, NICIO soluție.”

Mike Maignan and his AC Milan team-mates walked off the pitch briefly following abuse directed at the goalkeeper from the stands.

We all are with you, Mike! ❤️ pic.twitter.com/ER2PnXs7pt