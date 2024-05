Juventus refuză să îi plătească datoria lui Cristiano Ronaldo! Decizia clubului din Serie A

Portughezul și-a dat în judecată fosta echipă pentru că torinezii nu i-au plătit salariile restante din perioada pandemiei. După ce s-a întors la Manchester United, italienii au făcut uitați banii pe care trebuia să îi livreze în contul portughezului, astfel că Ronaldo și-a pus avocații să o cheme în instanță pe ”Bătrâna Doamnă”.

Bianconerii s-au aflat într-o situație dificilă din punct de vedere financiar după pandemia de coronavirus, astfel că cei din conducerea clubului au ajuns la un acord cu anumiți jucători pentru reeșalonarea salariilor. După ce portughezul s-a întors la Manchester United, Juventus a rămas cu o datorie de 9.7 milioane de euro.

În instanță, Cristiano Ronaldo a avut câștig de cauză, însă ”lupta” nu s-a încheiat.

Jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat că Juventus s-a decis să facă apel la hotărârea instanței pentru a evita plata celor aproape zece milioane de euro.

⚪️⚫️???????? Juventus have decided to challenge the Cristiano Ronaldo ruling after he officially won his legal battle with the club over his wage dispute.

Juventus will work legally to avoid paying Cristiano around €9.8m plus interest. pic.twitter.com/MR8k9nugXI