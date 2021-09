Italia lui Mancini, imposibil de învins! A stabilit un nou record la nivel mondial

Italia a remizat în deplasare cu Elveția, scor 0-0, și a stabilit un nou record la nivel internațional.

Campioana europeană are cea mai lungă serie de meciuri fără înfrângere din istorie, depășind astfel Spania și Brazilia, care erau la egalitate cu câte 35 de meciuri.

Prima care a stabilit acest record a fost Brazilia, care a rămas neînvinsă între 1993 și 1996. Spania a egalat performanța reușită de sud-americani între 2007 și 2009, când ibericii au devenit campioni europeni.

Italy have broken the record for LONGEST EVER International unbeaten streak ????????

36 - Italy (2018-present)

35 - Brazil (1993-1996)

35 - Spain (2007-2009)

What a run of form ???? pic.twitter.com/bp6BwabaE6