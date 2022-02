Invazia Ucrainei a început! Ce înseamnă agresiunea rusească pentru fotbalul de la est de România

Liderii politici occidentali au promis "sancţiuni drastice", dacă Rusia va invada Ucraina, după ce masase aproape 200.000 de soldați la granița cu republicilor separatiste pro-ruse Doneţk şi Lugansk. Vladimir Putin și-a ținut promisiunea față de liderul chinez Xi Jinping, care îi ceruse să nu escaladeze conflictul în timpul Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Beijing, în care China investise aproape 9 miliarde de dolari și dorea să se bucure de atenția mass-media.

Dar, odată cu trecerea trupelor rusești peste granița cu Ucraina, alături de sancțiuni economice și politice puternice, s-ar putea lua în considerare inclusiv constrângeri de ordin sportiv, care ar afecta și fotbalul rusesc. UEFA are pe masă chiar și o excludere pentru cinci ani a cluburilor rusești din cupele europene și a naționalei Rusiei din preliminariile Campionatului European din 2024 și Campionatelor Mondiale din 2022 și 2026.

Reluarea primei ligi din Ucraina a fost deja amânată

Campionatul în Ucraina trebuia să se reia, dar a fost amânat din cauza tensiunilor cu Rusia. Multe echipe se află încă în cantonamente în străinătate și ediția actuală a Ukrayinska Premier Liha ar putea fi anulată, dacă se ajunge la un război total cu Rusia. În acest moment, Șahtior Donețk este lider în campionat cu 47 puncte, urmat de Dinamo Kiev (45p), Dnipro-1 (40p) și Zorya Lugansk (36p). Șahtior și Zorya își joacă meciurile de pe teren propriu departe de orașele ale căror nume îl poartă, în timp ce Dinamo și Dnipro se află în două metropole pe Nipru, considerate ținte principale ale unui atac rusesc.

Cel mai probabil, campionatul va fi sistat și ierarhia actuală va fi luată în calcul pentru ediția viitoare a cupelor europene. Printre orașele aflate la granița cu Rusia, care se află pe direcția posibilelor atacuri și au echipe de fotbal în prima ligă se află Harkov, Cernihiv, Mariupol, Poltava sau Odesa. În prima ligă ucraineană joacă românii Mihai Leca (FC Lviv) și Valentin Cojocaru (Dnipro-1), în timp ce Mircea Lucescu antrenează pe Dinamo Kiev. Mai multe grupuri de ultrași ucraineni au anunțat deja că își încurajează membrii să se înroleze în armata țării sau să formeze grupuri paramilitare înarmate, care să lupte în cazul unei invazii rusești totale.

Finala Champions League va fi mutată de la St. Petersburg

Finala Champions League din acest sezon trebuia să fie găzduită de Krestovsky Stadium din Sankt Petersburg, pe 28 mai 2022. Cel mai probabil, meciul va fi mutat pe Allianz Arena din Munchen, locație care fusese inițial aleasă să organizeze partida. MFK Tyumen (Rusia) este calificată în Final Four-ul Futsal Champions League din acest sezon, care e programat între 28 aprilie și 1 mai 2022 în Arena Riga din Letonia. Cel mai probabil, Tyumen ar urma să fie înlocuită la acest turneu de ACCS Asnieres Villeneuve 92, campioana Franței. Războiul ar urma să înfluențeze mai multe copetiții fotbalistice rezervate juniorilor, fotbalui feminin și fotbalului în sală.

Echipa U19 a lui Dinamo Kiev ar trebui să joace contra lui Sporting Lisabona în UEFA Youth League, pe 2 martie, pe Valeriy Lobanovskyi Dynamo Stadium din Kiev, dar meciul ar putea fi mutat în altă locație din străinătate. Și primele două ligi din Rusia ar putea suferi amânări sau mutări în alte locații, pentru că FC Rostov, FC Krasnodar, FC Soci, Fakel Voronezh, FC Krasnodar 2 și Kuban Krasnodar se află în zone apropiate de front sau afectate de fluxul masiv de refugiați.

Zenit St. Petersburg, Spartak Moscova și Sherif Tiraspol pot fi excluse din Europa League

În Champions League nu mai există echipe din Rusia sau Ucraina calificate în faza optimilor de finală, la fel ca în Conference League, unde nu trebuie regândite confruntările din play-off și optimile de finală. În Europa League, Zenit Sankt Petersburg a pierdut prima manșă a play-off-ului cu Real Betis (2-3), iar returul se va juca pe 24 februarie, la Sevilla. Dacă duelul nu va fi anulat și rușii vor obține calificarea, cel mai probabil echipa nu va fi programată în faza următoare a competiției.

Sub semnul întrebării se află și parcursul celor de la Sheriff Tiraspol, care au învins pe Sporting Braga (2-0), în meciul tur din Transnistria. Zona din estul Republicii Moldova este sub control rusesc de 30 de ani și găzduiește mai multe garnizoane militare, care ar putea fi activate pentru un atac pe scară largă al Ucrainei. Spartak Moscova, care este calificată direct în faza optimilor de finală din Europa League, după ce a câștigat Grupa C, din care au mai făcut parte Napoli, Leicester și Legia Varșovia, ar avea și ea de suferit din cauza sancțiunilor.

Incertitudine în privința barajelor pentru CM 2022 și a meciurilor din Nations League

În Nations League 2022-2023, Ucraina se află în Grupa B1, alături de Scoția, Irlanda și Armenia, iar Rusia ar trebui să joace în Grupa B2 împotriva Islandei, Israelului și Albaniei. Primele partide ar trebui să aibă loc pe 4 iunie, dar există posibilitatea ca Rusia să fie exclusă din competiție, în timp ce Ucraina ar putea evolua în altă țară, printre posibilele locații, găsindu-se Arena Națională din București sau Stadion Narodowy din Varșovia.

Naționala ucraineană are programată semifinala barajului pentru calificarea la CM 2022 cu Scoția (24 martie / Hampden Park, Glasgow) și posibila finală cu Austria sau Țara Galilor (29 martie / Cardiff City Stadium, Cardiff). Partidele sunt în deplasare, iar războiul nu ar urma să afecteze desfășurarea lor. De cealaltă parte, Rusia ar urma să joace cu Polonia (24 martie / VTB Arena, Moscova) și Suedia / Cehia (Friends Arena, Solna). Cel mai probabil, dacă conflictul din estul Ucrainei va degenera, polonezi vor refuza să facă deplasarea în Rusia și vor cere UEFA și FIFA să descalifice echipa lui Valeri Karpin.

