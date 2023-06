Formația antrenată de Xavi Hernandez a evoluat împotriva celor de la Kobe, echipă la care evoluează Andres Iniesta, fostul star catalan și s-a impus cu scorul de 2-0.

Întâlnirea dintre mijlocașii care au scris istorie la FC Barcelona a fost una extrem de emoționantă, însă momentul care s-a viralizat pe rețelele de socializare a fost cel dintre Andres Iniesta și Gavi.

Înainte de fluierul de start, cei doi s-au întâlnit la marginea terenului, iar fotbalistul de 39 de ani i-a spus: "Să-mi dai tricoul la final dacă nu vrei să mă omoare copiii".

Andres Iniesta a luat decizia finală cu privire la retragere



Mijlocașul spaniol va părăsi clubul japonez de fotbal Vissel Kobe, la care joacă din 2018, la mijlocul actualului sezon din J-League, în luna iulie.

Andres Iniesta nu are însă de gând să se retragă: ''Vreau să continui să joc şi apoi să mă retrag cât timp sunt încă activ. Mi-e greu să fac asta aici, aşa că vreau să găsesc un loc unde să mă pot retrage în cele din urmă. Întotdeauna am crezut că mă voi retrage aici, dar lucrurile nu au mers cum am vrut eu. În ultimele luni m-am antrenat intens, cu intenţia de a ajuta echipa, dar am început să simt că antrenorul are alte priorităţi".