INCREDIBIL! Trebuia sa joace meciul retragerii, dar s-a accidentat si nu va putea evolua! "Tipic mie, nu?" Nume MARI chemate la eveniment

Vincent Kompany nu va participa la meciul retragerii sale de la City.

Fundasul belgian in varsta de 33 de ani isi ia ramas bun de la Manchester City si de la tot ceea ce realizat in Premier League printr-un meci impotriva unei echipe all-star din Premier League.

"Din nefericire nu voi juca. Este tipic mie, am o accidentare usoara la coapsa, deci nu pot risca", a spus Company pentru Mirror.

In prezent Kompany este jucator-antrenor la Anderlecht, iar in ultimul meci a suferit o accidentare la coapsa, motiv pentru care nu poate evolua in meciul de retragere. La eveniment vor participa nume ca Thierry Henry, Sergio Aguero, David Silva, Mario Balotelli, Cesc Fabregas, precum si Costel Pantilimon, care a jucat alaturi de Kompany in perioada 2011-2014.