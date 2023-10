Încă un jucător cheie din lotul lui Xavi s-a accidentat și ar putea lipsi de pe teren la meciul cu Real Madrid

Echipa pregătită de Xavi se confruntă cu încă o lovitura grea înaintea confruntării cruciale cu rivala Real Madrid.

Pedri, Frenkie de Jong, Robert Lewandowski, Jules Kounde, Raphinha și Sergi Roberto sunt deja accidentați și indisponibili.

Cel mai recent nume adăugat la această listă este Joao Felix. Internaționalul portughez a fost nevoit să părăsească terenul din cauza unei probleme la gleznă în ultimele 15 minute ale meciului cu Șahtior.

Potrivit primelor informații, João Félix a rămas pe banca de rezerve și nu a mers la vestiare pentru îngrijiri medicale suplimentare, dar chiar și așa accidentarea sa a stârnit îngrijorare printre oficialii lui Barca.

❤️???? Joao Felix has only suffered a blow against Shakhtar Donetsk, reports Javi Miguel.

Toni Juanmarti, who is also quite reliable, claims that the Portuguese will only miss one or two days before being back in action…. pic.twitter.com/NVuJTFWY7L