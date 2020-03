Imagini SENZATIONALE cu Tevez si Maradona! Boca Juniors a luat al 27-lea titlu din istorie, iar cei doi si-au dat un PUPIC! :) Cum au fost surprinsi

Boca Juniors s-a impus in ultima etapa din Argentina pe teren propriu cu Gimnasia, scor 1-0. Carlos Tevez a marcat golul victoriei in minutul 72 si Boca a castigat al 27-lea titlu din Argentina.

Tevez a sarbatorit alaturi de Maradona si cei doi au fost surprinsi in timp ce se pupau pe gura.

Carlos Tevez and Boca Juniors love having Maradona back at La Bombonera ???????? pic.twitter.com/otIaBgKSxJ