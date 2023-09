Odd - Sandefjord, meci din etapa cu numărul 21 din Eliteserien, prima ligă a Norvegiei, s-a încheiat 3-2 pentru gazde, după golurile marcate de Faniel Tewelde (33), Filip Ronningen Jorgensen (43) și Solomon Owusu (85), respectiv Franklin Daliba Daddys Boy Nyenetue (15) și Danilo Al-Saed (44).

Primul marcator al oaspeților s-a remarcat și cu numele, iar cel de-al doilea a ieșit în evidență prin ceea ce ar putea fi cea mai lungă tragere de tricou din fotbalul mondial.

Danilo Al-Saed (foto), mijlocaș ofensiv suedez cu tată din Irak și mamă din Chile, a intervenit disperat asupra adversarului de la Odd, Dennis Gjengaar (19 ani), una dintre speranțele fotbalului norvegian, pe care l-a ținut tras de tricou preț de câteva secunde bune, timp în care Gjengaar înainta cu greutate.

Pentru gestul său, Al-Saed a fost avertizat cu cartonaș galben de centralul Ola Hobber Nilsen.

După 21 de etape, lider în Eliteserien este Bodo/Glimt, la egalitate de puncte (45) cu Viking, în timp ce Odd și Sandefjord se află pe pozițiile 8, respectiv 14 (din 16 echipe).

