Dan Petrescu a preluat echipa Guizhou Hengfeng dupa despartirea de CFR Cluj.

Fostul antrenor al celor de la CFR a plecat in China si a preluat echipa Guizhou Hengfeng, clasata pe ultimul loc in campionat. Petrescu nu a reusit nicio victorie pana acum in China, iar una dintre problemele majore este legata de banii de care dispune formatia pe a carei banca sta romanul.

"Din pacate pentru el, a mers la o echipa care era pe ultimul loc, care nu are jucatori foarte buni, fata de celelalte echipe ma refer. Stim bine ce bugete au celelalte echipe din China si ce jucatori. Bunaoara acum Guangzhou l-a luat pe Paulinho de la Barcelona, imprumut pe un an de zile", a explicat Bogdan Mara la Pro X.

Mara a dezvaluit si care este lucrul care-l sperie cel mai tare pe Petrescu la adversarele sale din China.

"Va dati seama ca ii e foarte greu lui acolo sa se lupte cu echipe despre care chiar el imi spunea ieri ca sunt echipe care au patru brazilieni. 'Numai cand vad brazilienii aia in teren ma iau fiorii". Dar, sunt convins ca va face treaba. A avut si putin ghinion pentru ca in meciul cu Guangzhou a condus 1-0 si a fost egalat in minutul 92. Sper ca va reusi prima victorie si isi va intra in ritm", a spus Bogdan Mara.

Dan Petrescu s-a despartit dupa CFR Cluj dupa ce a castigat titlul in Liga 1 si a ajuns in China, unde nu a reusit nicio victorie in campionatul de acolo cu noua sa echipa.