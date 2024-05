”Here we go!” Jose Mourinho semnează cu noua echipă: anunțul lui Fabrizio Romano

Antrenorul portughez a negociat în ultima perioadă atât cu Fenerbahce, cât și cu Beșiktaș, dar se pare că prima echipă a avut câștig de cauză.

”The Special One” și-a dat acordul și va semna un contract valabil pe următoarele două sezoane cu opțiune de prelungire pentru încă un an. Cel care a negociat mutarea a fost celebrul agent Jorge Mendes.

Mourinho va merge la Londra pentru finala Champions League dintre Real Madrid și Borussia Dortmund, însă, mai înainte, va parafa înțelegerea cu Fenerbahce, conform celebrului jurnalist Fabrizio Romano, care a dezvăluit că antrenorul ar putea fi prezentat oficial în următoarele ore.



It will also include an option for further season.

Jorge Mendes has been negotiating the deal and now time to review, sign all formal documents.

Here we go soon! ???????? pic.twitter.com/rsSZYCUKjO