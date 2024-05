”Va fi antrenorul echipei în următorii trei ani!” Jose Mourinho și-a dat acordul

Jose Mourinho, șanse mari să ajungă la Fenerbahce

Acesta a anunțat că a ajuns la un acord cu Jose Mourinho, care va ajunge în Turcia săptămâna viitoare, dar doar în cazul în care Yildirim va deveni președintele lui Fenerbahce.

”Am discutat cu Mourinho și cu domnul Onder pentru două ore. Am ajuns la un acord și va veni. Prietenii noștri s-au întâlnit cu agentul său. Am ajuns la un acord în privința sistemului. Vom discuta duminică în Anglia. Nu este nicio problemă.

Dacă voi fi ales, îl voi aduce pe Mourinho la Istanbul săptămâna viitoare. Nu voi spune nimic despre tranferuri până nu voi discuta cu el. Dacă îmi va spune un nume de jucător, vă voi spune. Antrenorul meu pentru următorii trei ani este Mourinho”, a spus Aziz Yildirim, conform ntvspor.net.

Alegerile pentru președinția clubului Fenerbahce sunt programate la data de 9 iunie. În cazul în care Jose Mourinho va ajunge pe banca lui Fenerbahce, turcii vor fi nevoiți să îi plătească tehnicianului portughez nu mai puțin de 60 de milioane de euro pentru cei trei ani de contract.

Deși Yildirim s-a arătat încrezător că îl poate aduce pe Jose Mourinho la Fenerbahce, realitatea este că antrenorul nu a luat încă o decizie, deși a fost ofertat de mai multe echipe. Chiar și Beșiktaș i-a făcut o propunere lui Jose Mourinho.

Conform Kartal Record, la Beșiktaș,Jose Mourinho ar fi cerut un salariu anual de 11 milioane de euro și o clauză de reziliere între 20 și 25 de milioane de euro. În plus, lusitanul vrea să beneficieze și de mașini, locuință și vacanțe plătite de club.

Jose Mourinho yıllık 11 milyon € maaş istiyor.

Koydurmak istediği tazminat miktarı 20-25 milyon €.

Bunların dışında istediği bonuslar, araba, villa, uçak bileti vb. gibi istekleri var.

(@Muratozen1903) pic.twitter.com/7ECo2yFOse

— Kartal Record (@KartalRecord) May 29, 2024