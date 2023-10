Haaland, cunoscut pentru „foamea” sa de goluri, a marcat dintr-un penalty al doilea gol al Manchester City, în minutul 67 al meciului cu Young Boys, punând astfel capăt unei serii de cinci meciuri fără gol marcat în UCL.

Vârful lui City și-a mai trecut o dată numele pe lista marcatorilor în minutul 86, cu o execuție superbă din marginea careului de 16 metri.

Ultima dată când Haaland a reușit să marcheze în Liga Campionilor a fost pe 19 aprilie, în meciul de retur din sferturile de finală, contra lui Bayern Munchen. Începând de atunci, tânărul norvegian n-a mai găsit poarta în această competiție.

În ediția actuală, Haaland nu a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor în primele două meciuri împotriva lui Steaua Roşie Belgrad și Leipzig.

Următoarea confruntare a lui Manchester City în Liga Campionilor va avea loc pe 7 noiembrie împotriva lui Young Boys, de data aceasta pe teren propriu, pe Etihad.

În Premier League, Haaland conduce în clasamentul marcatorilor după nouă etape, cu un total de nouă reușite.

???????? Erling Haaland scores his first UCL goal of the season — back to business. pic.twitter.com/4KYREWs1EN