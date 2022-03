Golgheterul unei echipe de lângă Kiev a fost ucis de bombele lui Putin!

Fotbalistul ucrainean Dmitry ”Dima” Martynenko (25 de ani), golgheterul echipei de amatori FC Hostomel, din liga regională a Kievului, a decedat după ce casa în care se afla alături de mama sa a fost bombardată de invadatorii ruși.

Desemnat jucătorul anului în campionatul regional în care activa, tânărul avea și o soră în vârstă de doar șapte ani, care a supraviețuit bombardamentului dar este grav rănită, conform informațiilor din presa din Ucraina.

Hostomel sau Gostomel este un oraș din apropierea Kievului, cunoscut mai ales pentru aeroportul care îi poartă numele și care a fost atacat încă din prima zi a invaziei Rusiei lui Putin, 24 februarie.

Our friend @phil_howden is a Ukrainian non league fanatic

Today he shares some very sad news :

Dima Martynenko of FC Hostomel star striker & Kyiv-Svyat 2 league POTY died along with his mother as his house was bombed by the RF ????????????

Eternal Memory ???? pic.twitter.com/z3SySOzJKJ