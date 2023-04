Între incertitudinea despre viitorul său profesional și titlul de campion mondial cucerit în luna decembrie, Lionel Messi a fost unul dintre cei mai mediatizați jucători din ultima perioadă.

Chiar și așa, starul argentinian nu a uitat de suporterii săi, iar jurnaliștii de la AS au publicat un articol despre gestul făcut de jucător pentru un suporter care l-a așteptat timp de zece ore în fața locuinței.

Juan Polcan, jucător al echipei de futsal IBS Le Crete, și-a luat două zile libere și s-a dus în Franța pentru a-și îndeplini visul de a-l întâlni pe starul lui PSG.

Cum a ajuns să ajungă față în față cu Lionel Messi



"Am vorbit cu multă lume a-i afla adresa, dar din respect nu am de gând să vă spun. Am căutat pe internet, dar nu există literalmente nicio urmă. Am reușit să o obțin de la un frizer care a fost să-l viziteze și care locuiește la Paris. Nu mi-a spus exact, dar mi-a dat indicii. Când am ajuns în zonă, la ora 8 dimineața, mi-a luat aproximativ 45 de minute să o găsesc.

Primul lucru pe care îl văd este Messi stând în faţa mea în pantaloni scurţi şi papuci. A fost un moment incredibil. I-am spus cât de mult îl iubesc, am făcut pozele, a semnat tricoul clubului de futsal unde joc, m-a îmbrăţişat şi mi-a semnat un autograf pe braţ.

Atunci mi-am dat seama cât de nervos eram, îmi tremura braţul ca niciodată şi Lionel m-a liniştit pentru ca autograful să decurgă cât mai bine. Obiectivul meu nu este să devin viral sau ceva de genul acesta. Vreau ca oamenii să descopere cine este Messi, simplitatea, smerenia lui", a povestit Polcan.