'Mașinăria de goluri' a lui Manchester City a marcat de două ori în victoria cu 4-1 în fața lui Southampton, una dintre reușite fiind cu o execuție „bicycle kick”. Cu golurile marcate în ultima etapă, Erling Haaland a egalat recordul de goluri marcate de un jucător din Premier League în toate competițiile într-un sezon, adică 44.

Manchester City mai are de disputat maximum 16 meciuri, în funcție de cum se descurcă în FA Cup și Champions League, astfel că întrebarea este câte goluri va mai înscrie în stabilirea noului record. Norvegianul a ajuns la 30 de reușite în Premier League în acest sezon în 27 de meciuri, mai rapid decât oricare alt jucător.

Erling Haaland, comparat de Pep Guardiola cu Leo Messi și Cristiano Ronaldo

Tânărul atacant este la cinci goluri distanță de a doborî recordul deținut de Andy Cole (sezonul 1993/94) și Alan Shearer (sezonul 1994/95) de 34 de goluri marcate în Premier League într-un singur sezon. Pep Guardiola a fost întrebat despre nivelul lui Haaland și dacă ar putea fi comparat cu Leo Messi și Cristiano Ronaldo, iar răspunsul său a fost unul pe măsură.

„În termeni de goluri marcate. E similar în ceea ce-l privește pe Cristiano, însă Messi este un jucător mai complet. Messi poate juca oriunde, în timă ce Cristiano și Erling sunt mașinării. Erling știe că acești doi băieți au dominat fotbalul timp de două decenii, nu doar un sezon sau două, au câștigat trofee și au reușit totul.

Fotbalul este un loc mai bun datorită lui Cristiano și Messi pentru ce au făcut în această afacere, cum s-au luptat la cluburile mari. Erling a ajuns în cel mai dur campionat din lume. Pot spune asta pentru că am fost și în alte ligi și ceea ce a făcut el e remarcabil.

Erling este aici pentru acest tip de meciuri, a fost puțin dificil însă are abilitatea de a rupe jocul cu ajutorul unui assist incredibil al lui Kevin De Bruyne.

Este extrem de competitiv, dar să ajungi la nivelul lui Cristiano și Messi necesită multă muncă. Ei nu se accidenează. Erling e înalt, e uriaș, are nevoie de multă atenție, fizioterapeuți, nu unul, ci mai mulți. Are o mentalitate incredibilă, este extrem de focusat. Trăiește pentru a fi profesionist. Îi știu reacția când nu reușește să marcheze, însă rămâne frustrat cinci minute. Își revine rapid și știe ce are de făcut. Are aceeași presiune precum Messi și Cristiano atunci când nu marcau pentru 2-3 meciuri, lumea se întreba ce au pățit. Cifrele sale sunt incredibile”, a spus Guardiola conform skysports.com.