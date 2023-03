Gary Lineker, dat afară de BBC după o postare pe Twitter! Alan Shearer și Ian Wright refuză să mai apară la emisiune

Marţi, Lineker a postat pe Twitter „Dumnezeule Mare, acest lucru este mai mult decât groaznic” la un videoclip postat pe Twitter de Ministerul de Interne britanic care anunţă politica guvernului privind solicitanţii de azil.

Apoi a continuat să scrie: „Nu există un aflux uriaş. Luăm mult mai puţini refugiaţi decât alte ţări europene importante. Aceasta este doar o politică incomensurabil de crudă îndreptată către cei mai vulnerabili oameni într-un limbaj care nu este diferit de cel folosit de Germania în anii '30, exagerez eu?".

Good heavens, this is beyond awful. https://t.co/f0fTgWXBwp