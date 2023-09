Gareth Southgate, avocatul diavolului: ”Nu cunosc pe cineva tratat la fel de rău”

Derby-ul anglo-saxon a fost plin de spectacol, în ciuda faptului că a fost doar o partidă amicală. Transferurile verii, Harry Kane și Jude Bellingham i-au ridicat de-a dreptul pe fanii englezi de pe scaune.

Protagoniștii acestei perioade de mercato, Harry Kane și Jude Bellingham au fost aduși în această vară pentru sume fabuloase de Bayern Munchen (126 milioane de dolari), respectiv Real Madrid (111 milioane de dolari). Cele două staruri nu au dezamăgit și s-au alăturat listei marcatorilor, începută de Phil Foden.

Comicul partidei l-a avut, însă, pe Harry Maguire în centrul atenției. Cunoscut pentru ironiile la care a fost supus de suporteri de-a lungul carierei la Manchester United pentru modul său de a se apăra, fundașul de 30 de ani a comis-o din nou. În minutul 67 al partidei, apărătorul de 30 de ani a respins balonul în propria poartă. Autogolul său a fost prima reușită scoțiană a partidei.

46' - Harry Maguire comes on for England (???????????????????????????? 2-0 ????????????????????????????) 67' - Harry Maguire own goal (???????????????????????????? 2-1 ????????????????????????????)

Gareth Southgate, selecționerul Angliei, a fost singurul care a sărit în apărarea lui Maguire. Conform Tim Spiers, antrenorul a declarat: ”Este o consecință a unui tratament ridicol adus la adresa lui pentru o perioadă lungă de timp. Este o glumă, nu am cunoscut niciodată un jucător tratat așa cum a fost el, nici de către fanii scoțieni, nici de către proprii noștri comentatori, experți, orice ar fi. Este dincolo de tot ce am văzut vreodată. De fiecare dată când intră pe teren, rezistența de care dă dovadă, curajul de care dispune este absolut incredibil. Suntem cu toții alături de el.”

Southgate on Maguire

"It's a consequence of ridiculous treatment of him for a long period of time. It's a joke, I've never known a player treated like he is, not by the Scottish fans, by our own commentators, pundits, whatever it is.

"It's beyond anything I've ever seen."