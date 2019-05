FOTO IREAL | Asa arata sectorul oaspetilor! Echipa a fost infiintata in urma cu 6 ani si poate juca in grupele Europa League in sezonul urmator

FC Inhulets Petrove a fost infiintata in 2013 si ar putea fi comparata cu FC Vaslui. Gruparea din Ucraina a purtat la inceput numele uneia dintre cele mai puternice firme din domeniul agriculturii din Ucraina si a fost patronata chiar de presedintele acestei firme. Abia in 2015 si-a schimbat numele in FC Inhulets Petrove.

Acum, modesta formatie din Ucraina joaca in prima liga si va termina sezonul undeva la mijlocul clasamentului. Totusi, are sansa de a juca in cupele europene. Inhulets Petrove va juca finala Cupei impotriva lui Sahtior si, in eventualitatea in care va castiga, are un loc asigurat in grupele Europa League.

Asa arata sectorul desemnat fanilor oaspeti.

This is the away section at the ground of Ukrainian side FC Inhulets Petrove ????

If they win the Ukrainian Cup final next week, they’ll go straight into the group stage of the Europa League next season. pic.twitter.com/rJYEm1l38n